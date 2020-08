Covid-19 já matou 700 indígenas e atinge mais da metade das etnias do país

247 - A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) denuncia que a Covid-19 alastrou-se pelo interior do Brasil e já causou a morte de 700 indígenas. Em carta, a entidade apresenta um plano emergencial de enfrentamento da Covid-19 no Brasil e conclama todos a apoiarem medidas que possam salvar vidas e exercitarem a solidariedade.

Veja a íntegra:

A Covid-19 chegou nos território indígenas de forma avassaladora. Vidas indígenas estão sendo perdidas em um ritmo crescente. Estamos diante de uma tragédia humanitária sem precedentes e precisamos nos unir e agir. O momento é agora!

A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) apresenta um plano emergencial indígena de enfrentamento da Covid-19 no Brasil e conclama todos a apoiarem medidas que possam salvar vidas e exercitarem a solidariedade. Os povos indígenas estão entre os grupos mais vulneráveis ao avanço da pandemia e encontram-se desprovidos de condições para enfrentar a doença. Precisam do apoio de todos.

Trata-se de um plano orientador para as ações das organizações indígenas vinculadas a APIB e instituições não indígenas parceiras. Para isso, propõe diretrizes gerais para a elaboração de planejamentos regionais e locais de ações a serem apresentados pelas organizações executoras das propostas. Nesse sentido, o plano será trabalhado de maneira cooperativa em todo território nacional com vistas a fortalecer e potencializar as ações em rede. Do mesmo modo, pretende fortalecer institucionalmente as organizações indígenas vinculadas a APIB e não indígenas parceiras do movimento indígena brasileiro.

As propostas deste plano orientador da APIB resultam de dois amplos processos participativos, que contaram com inúmeras lideranças indígenas de todo país, além de especialistas em saúde indígena de diversas organizações da sociedade civil: o Acampamento Terra Livre e a Assembleia Nacional de Resistência Indígena, ambos realizados de modo virtual em 2020 em função da pandemia.

