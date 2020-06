General interino da Saúde pode ser convocado ao Congresso por esconder dados da Covid-19

O PSB, além de pedir a convocação de Pazuello para dar explicações na Câmara, entrará com ação no STF e representação no TCU edit

247 - O PSB entrará com ação no STF e representação no TCU para garantir a transparência nos números da Covid-19 no Brasil. Líder do partido da Câmara, Alessandro Molon afirmou ainda que será apresentado um pedido de convocação do ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, para dar explicações sobre o caso. Com informações de Guilherme Amado, da Época.

A atitude é tomada diante da mudança aplicada pelo governo Jair Bolsonaro no que se refere à divulgação dos números do avanço do coronavírus do País. A mudança, na prática, atrapalha a transparência.

“Bolsonaro está desesperado para manipular o número de mortos por Covid-19, que sobe aceleradamente por causa da irresponsabilidade dele. Negar a realidade é regra nesse governo. Neste caso, ainda mais preocupante, pois a não divulgação de dados impede o combate eficaz ao coronavírus”, afirma Molon.

