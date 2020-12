Covid avança no Brasil, mas Bolsonaro diz que país está em "quase normalidade"

Jair Bolsonaro considera que o Brasil vive uma "situação de quase normalidade", uma afirmação que ignora as altas nos números de casos confirmados e de mortes por covid-19 no país edit

247 - "Quem esperava depois de meses difíceis chegarmos a uma situação de quase normalidade ainda em 2020? A quem devemos tudo isso? Em primeiro lugar a ele", referindo-se a Deus. "E depois a vocês que estão aqui, os ministros incluídos, que trabalharam incessantemente, foram iluminados, e conseguiram com suas ações, usando para o bem a máquina do Estado, para fortalecer e dar esperança a mais de 200 milhões de pessoas", disse Bolsonaro nesta quarta-feira (16) em discurso durante cerimônia religiosa no Palácio do Planalto.

O Brasil superou nesta quarta-feira a marca de 7 milhões de casos de covid-19. De novo o Brasil registra quase mil mortes diárias.

Na semana passada, Bolsonaro já havia falado que o Brasil vive "o finalzinho da pandemia", destaca reportagem do UOL.

O conhecimento liberta. Saiba mais