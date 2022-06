CPI da Petrobras: Aliados querem convencer Bolsonaro a desistir da ideia

Pessoas próximas ao chefe do executivo avaliam que proposta seria um "tiro no pé", já que foi o próprio Bolsonaro que nomeou o presidente e a maioria do conselho da estatal edit

Apoie o 247

ICL

247 - Aliados de Jair Bolsonaro (PL) planejam conversar com o chefe do executivo para demovê-lo da ideia de apoiar uma CPI da Petrobras, de acordo com a coluna do Igor Gadelha, no Metrópoles.

Eles temem a máxima "sabe-se como começa uma CPI, mas nunca como termina", que existe no Congresso. Ainda de acordo com a coluna, a bancada governista avalia que, para o presidente, a ideia de uma CPI da estatal seria um "tiro no pé".

Vale lembrar que é o próprio Bolsonaro que nomeia o presidente da Petrobras e indica os nomes de boa parte do conselho diretor da estatal. Inclusive, todos os seis dos 11 conselheiros indicados por Bolsonaro aprovaram o último aumento no preço dos combustíveis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Desta forma, há o receio entre os governistas de que os inquéritos se voltem contra o próprio Palácio do Planalto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE