CPI das Fake News identifica bolsonaristas em rede de ataques a políticos e instituições

247 - A CPI das Fake News identificou os responsáveis de dois perfis suspeitos de fazerem parte de uma rede de ataques virtuais contra políticos na internet. Segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, os perfis “PresidenteBolsonaroBR – Mito do Brasil” e “Conservador Liberal”, com mais de 100 mil seguidores cada, pertencem a Mariana Aparecida Rosa de Campos, de 39 anos, moradora de Osasco (SP), e a Webert Florêncio, de 25 anos, morador de Ipatinga (MG), um militante de direita, evangélico e estudante de Medicina.

De acordo com a reportagem, Florêncio é apoiador de Jair Bolsonaro desde 2016 e já integrou grupos ligados à extrema direita, como o “Direita Minas. Em 2014, ele fez campanha pela eleição de Aécio Neves (PSDB). Ele não é filiado a partidos políticos, segundo dados da Justiça Eleitoral .

Além do Instagram, Florêncio também seria responsável por administrar ao menos três páginas no Facebook que alcançam cerca de 208 mil pessoas. Além de ataques a políticos de partidos de oposição, como o PSOL, as páginas fazem ataques ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Já a conta “Mito do Brasil”, com mais de 165 mil seguidores, está ligada a um telefone e e-mail em nome de Mariana Aparecida Rosa de Campos, de 39 anos, moradora de Osasco (SP), busca retratar o cotidiano de Bolsonaro e sua família. Segundo o TSE, ela não está filiada a partidos políticos.

