CPI dos atos golpistas ainda está sem data definida para instalação

A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) mista do 8 de janeiro sofreu um esfriamento mesmo antes do início

247 - Nos últimos dias, surgiram indícios de que a CPI dos atos golpistas pode não ser instalada. A base de apoio do governo considera que há temas bem mais relevantes a se tratar do que um acontecimento que é objeto de extensa apuração da Polícia Federal, Ministério Público e Judiciário.

Por outro lado, a oposição, em minoria na comissão, passou a se interessar mais na CPI do MST.

O Painel da Folha de S.Paulo informa que sob reserva, parlamentares avaliam que, com uma oposição sem força e um governo preocupado com outras batalhas no Congresso, a CPI perde importância e pode demorar para ser instalada oficialmente, além de ter chance de se tornar inócua.

A expectativa é que os membros da comissão sejam indicados na próxima semana e sua instalação aconteça na outra, mas já há quem admita que a CPI dos atos golpistas nasce sem importância ou que pode até não nascer.

