CPMI das Fake News pode ter relatório final antes do período eleitoral

Metrópoles - Membros da CPMI das Fake News estão otimistas quanto a volta dos trabalhos do colegiado prometida pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Pelas contas, caso o senador cumpra a promessa de retomar a comissão no retorno do recesso parlamentar, o relatório final da deputada Lídice da Mata (PSB-BA) pode ficar pronto às vésperas do início do período eleitoral.

A parlamentar avalia para aliados que pode apresentar sua versão do relatório antes do recesso de meio de ano da Câmara dos Deputados, marcado para começar em 17 de junho.

