CPMI das Fake News quer investigar ataques de Bolsonaro contra urnas eletrônicas

Relatora da comissão, deputada federal Lídice da Mata, estuda ingressar com um requerimento para que as acusações, sem provas, feitas por Jair Bolsonaro sejam investigadas

247 - Os últimos ataques contra as urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral feitos por Jair Bolsonaro entraram no radar da CPMI das Fake News. De acordo com a Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo, a relatora da comissão, deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA), avalia ingressar com um requerimento para que as acusações, sem provas, feitas pelo ex-capitão sejam investigadas.

Segundo Lídice da Mata , os ataques se enquadram dentro da principal linha de investigação da CPMI, como o uso de perfis falsos e ataques cibernéticos para influenciar o resultado das eleições de 2018.

Ainda conforme a reportagem, os trabalhos do colegiado estão limitados, uma vez que as sessões estão paralisadas em função da pandemia. O presidente da CPMI, senador Angelo Coronel (PSD-BA), disse que qualquer requerimento só será votado com a retomada das sessões, ainda sem prazo definido. Apesar disso, o parlamentar destacou que Bolsonaro não apresentou provas das acusações e que, com isso, “o discurso fica vazio”.

