Cresce número de escolas públicas sem banheiro e internet banda larga

247 - As escolas brasileiras já não estavam desde o ano passado aparelhadas para a reabertura durante a pandemia. Dados do Censo Escolar coletados em 2020, publicados neste domingo (21) em reportagem do G1, indicam o crescimento do número de escolas sem banheiro e internet de banda larga, o que para especialistas, pais e entidades da área de Educação inviabiliza a reabertura da escolas durante a pandemia, pois somente uma infraestrutura adequada permitirá o retorno seguro às salas de aula.

Em 2019, 3,5 mil escolas públicas não tinham banheiros, o que representava 2,4% do total. Em 2020, aumentou para 4,3 mil, 3,2% do total. A internet banda larga não chegava a 15 mil escolas urbanas em 2019 (18,1%), e cresceu para 17,2 mil (20,5%) em 2020. Além disso, 35,8 mil escolas seguem sem coleta de esgoto, 26,6% do total. Antes, eram 36,6 mil (27,1%), informa o G1.

