Criança de 9 anos mata outra de 11 com tiro no Pará

A vítima, identificada como Marcos Paulo, foi alvejada na região do abdômen. edit

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - Uma morte acidental envolvendo duas crianças chocou moradores da na vila de Caracará, em Cachoeira do Arari, no Marajó, no início da noite de quinta-feira (26/5).

De acordo com informações preliminares, um menino de 9 anos de idade, teria acidentalmente baleado uma outra criança, de 11 anos, com tiros de espingarda. A vítima, identificada como Marcos Paulo, foi alvejada na região do abdômen.

A criança ainda chegou a ser socorrida pelos familiares mas não resistiu e morreu antes de ser transferida para Belém. O município não ter hospital de alta complexidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil e acompanhado pelas autoridades de proteção à criança e adolescente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE