Crianças são submetidas a treinamento militar com réplicas de fuzis

Atividade em parceria com a Guarda Mirim acontecia nas dependência de um colégio estadual em GO, aos domingos

247 - Um vídeo com crianças marchando e segurando simulacros de armas de fogo circula na internet e tem chocado, sobretudo, porque acontece dentro de uma escola. De acordo com reportagem do Metrópoles, as imagens foram gravadas nas dependências do Colégio Estadual Santa Bárbara, do bairro Vendinha, em Padre Bernardo (GO), a 82km de Brasília.

No vídeo, as crianças são orientadas por um homem que dá instruções comumente utilizadas dentro dos quartéis. Segundo a direção do colégio, a ação faz parte de uma parceria entre a escola e a Guarda Mirim, que utiliza a unidade aos domingos para promover o “treinamento”.

Ainda de acordo com a direção da escola, a proposta do projeto - que está em vigor há seis meses - era “proporcionar disciplina, autocontrole, valores cívicos e morais, com princípios militares”. No entanto, desconhecia que entre as atividades estavam o uso de simulacros de fuzis de assalto. Segundo a direção, a parceria com a Guarda Mirim foi suspensa.

A escola informou ainda que a atividade era mantida com o apoio da prefeitura. Em nota, a gestão municipal informou que a escola não está vinculada à rede de ensino municipal e que não tinha conhecimento das atividades.

Leia a nota da prefeitura na íntegra:

“Sobre o vídeo que circula na internet no qual crianças aparecem portando simulacro de arma de fogo, esclarecemos que a Prefeitura Municipal de Padre Bernardo não possui nenhum vínculo empregatício, contrato, convênio nem mesmo parceria com o instrutor ou com o projeto.

Há alguns meses, esse mesmo instrutor esteve no gabinete do prefeito solicitando apoio da Prefeitura Municipal, sendo informado que a prefeitura enxerga com bons olhos a prática de ensinamentos de patriotismo, civismo e bons costumes, mas que ele precisaria apresentar o Projeto da Guarda Mirim juntamente com um plano de trabalho, o que não aconteceu.

O fato ocorreu nas dependências do Colégio Estadual Santa Bárbara, unidade esta que não está vinculada à rede de ensino municipal. A prefeitura sequer foi informada sobre o início das atividades com os alunos, bem como das práticas a serem ensinadas. A Prefeitura Municipal de Padre Bernardo repudia veementemente quaisquer práticas que envolvam atividades que incitem ou façam apologia a atos de violência”.

