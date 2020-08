"Crime de traição praticado pelo filho dedo-duro de Bolsonaro", diz Hildegard Angel sobre dossiê antifascista

247 - A jornalista Hildegard Angel classificou a revelação feita à Justiça pelo deputado estadual Douglas Garcia (PTB), que está entre os parlamentares mais aliados ao bolsonarismo, de que Eduardo Bolsonaro entregou a cópia de um dossiê com militantes antifascistas para a Embaixada dos Estados Unidos, como "mais infame crime de traição e lesa pátria".

"Isso vale manchetes grande mídia e abertura do JN! O mais infame crime de traição e lesa pátria que já houve no Brasil é praticado pelo filho dedo-duro de Bolsonaro. Dudu entregou aos EUA dossiê antifascista com 5 mil brasileiros, até fotos", escreve a jornalista em sua página no Twitter.

