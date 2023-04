Crise: assunto do momento após situações racistas, Carrefour emite comunicado na TV aberta

Dois clientes relataram ações racistas apenas no período feriado edit

247 - Duas ações racistas que ocorreram com o grupo Carrefour durante o feriado de páscoa causaram indignação e o nome do supermercado, desde então, não sai dos trends topics do Twitter.

A professora Isabel Oliveira foi perseguida por um segurança durante meia hora ao fazer compras no supermercado Atacadão, que é do grupo Carrefour. A mulher se despiu e protestou contra o racismo.

Já Vinícius de Paula, esposo da jogadora de vôlei da seleção Fabiana, também denunciou que sofreu uma ação racista em uma unidade do Carrefour em São Paulo.

Após os casos, o supermercado emitiu a nota abaixo apontando suas políticas de ações antiracistas. Veja:

🚨CRISE: Carrefour se pronuncia na TV aberta após caso de racismo em uma de suas lojas em Curitiba: “Metade dos nossos 150 mil colaboradores são negros”. pic.twitter.com/kPn8tG0jJT April 12, 2023

