Crise aumenta na Capes com novo pedido de desligamento coletivo

247 - Um grupo de 24 pesquisadores das áreas de zootecnia e recursos pesqueiros pediram afastamento das atividades relacionadas à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Com isso, a debandada no órgão responsável pelos cursos de pós-graduação no país já chega a 138 profissionais.

Segundo reportagem da Folha de S. Paulo, dos 24 pesquisadores que se desligaram nesta quarta-feira (22), três são coordenadores e os demais atuavam como consultores. Essa é a quinta área de avaliação, de um total de 49, a pedir renúncia coletiva com críticas à presidente do órgão, Claudia Mansani Queda de Toledo.

Os profissionais se queixam de pressões para acelerar a abertura de novos cursos e pela aprovação de cursos de ensino à distância. "Torna-se insustentável a nossa continuidade na Coordenação neste momento em que é veiculada uma carta aberta demonstrando alinhamento da alta diretoria da Capes, seguida do pedido de exoneração do diretor de Avaliação, Flávio Anastácio de Oliveira Camargo", diz a carta de renúncia coletiva. "Entendemos que a saída do referido Diretor é mais um capítulo na fragmentação que assola o SNPG [Sistema Nacional de Pós-Graduação] e a nossa querida Agência Capes", completa o texto.

