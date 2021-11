Crise do Inep ameaça afetar repasses e coloca em risco o Enem

Apoie o 247

247 - A crise no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) ameaça afetar repasses a estados e a municípios. O órgão teve uma debandada de quase 40 servidores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). Os relatos foram publicados pela Coluna do Estadão.

De acordo com o secretário da Educação de São Paulo, Rossieli Soares, "uma desestruturação como essa afeta o censo escolar, que verifica desde número de alunos até a evasão". "Há impacto econômico, a distribuição do Fundeb é baseada nisso, por exemplo, os valores de transporte e fornecimento de merenda", afirma.

Sobre o Enem, um dos principais riscos está relacionado à possibilidade de vazamento de provas, porque um dos setores mais afetados pela debandada é o das Equipes de Incidentes e Resposta (Etir), responsável por acompanhar e apurar os imprevistos. "O que está em risco é a credibilidade do Inep, responsável por muitas coisas, não só o Enem", disse Lucas Hoogerbrugge, da organização Todos pela Educação.

