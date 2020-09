Cristiane Brasil diz que irá se apresentar à polícia

247 - A ex-deputada federal Cristiane Brasil, filha do também ex-deputado federal Roberto Jefferson, é alvo da segunda fase da Operação Catarata, realizada pela Polícia Federal (PF) nesta sexta-feira (11), que investiga supostos desvios em contratos de assistência social no governo do estado e na Prefeitura do Rio de Janeiro. Cristiane não foi encontrada em casa, mas, segundo sua assessoria, ela vai se apresentar à polícia ainda nesta sexta. A reportagem é do portal G1.

Cristiane responde por atos supostamente praticados entre maio de 2013 e maio de 2017, quando assumiu secretarias municipais nas gestões de Eduardo Paes e Marcelo Crivella.

Ela atuou como secretária de Envelhecimento Saudável da Prefeitura do Rio e chegou a ser nomeada ministra do Trabalho no governo Temer, mas teve a posse suspensa pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão da Suprema Corte aconteceu por conta de condenações na Justiça Trabalhista contra Cristiane, acrescenta a reportagem.

