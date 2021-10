Cristiane Brasil espalha fake news sobre morte de professora por Covid para defender Bolsonaro

Apoie o 247

247 - A ex-deputada federal Cristiane Brasil, filha do ex-deputado Roberto Jefferson, divulgou uma fake news sobre a morte de uma professora de Osasco, na Grande São Paulo, para defender Jair Bolsonaro.

Cristiane Brasil postou ontem (10) no Faceboook um print de uma publicação do ex-prefeito de Osasco Emidio de Souza sobre a morte da professora Cleide Rosa por Covid-19 ao lado de uma imagem de uma mulher se vacinando com uma camisa com os dizeres: “F***-se Bolsonaro. E se você gosta dele, f***-se você também”.

Na postagem, a filha de Roberto Jefferson associa erroneamente as duas mulheres, e declara: “Gente! Esse @jairbolsonaro é mesmo ungido de Deus! Todos aqueles que jogam praga nele são imediatamente castigados! Sem dó!”.

Emidio de Sousa comentou na postagem de Cristiane Brasil: “Deus é amor. Vocês, fascistas, são um horror. Um post que usa o nome de Deus para fazer piada com uma pessoa que perdeu a vida é fundo do poço do fascismo. Desespero e Desrespeito”.

“Além de zombar da perda de uma educadora, você mente de forma descarada ao usar a foto de Célia Mariana Santos de Oliveira, sergipana corajosa que fez seu protesto legítimo relacionando-a com a professora de Osasco Cleide Rosa. A senhora deve responder na justiça por mais uma fake News e pelo desprezo que demonstra pela vida humana”, completou o deputado osasquense em resposta à filha de Roberto Jefferson.

