Cristiano Zanin e Valeska Teixeira: Lula foi solto pela Justiça e Flávio Bolsonaro mente

247 - Os advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Valeska Teixeira e Cristiano Zanin escreveram artigo publicado na Folha de S.Paulo nesta quinta-feira (24) em resposta ao do senador Flávio Bolsonaro, afirmando que "Moro soltou Lula" . Os advogados acusam o artigo do membro do clã Bolsonaro de escrever “acusações falsas contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e uma série de mentiras sobre os processos contra ele”.

Escreveram Zanin e Teixeira: “Ao contrário do que foi publicado no artigo, o ex-presidente foi absolvido em todos os casos já julgados que não envolveram o ex-juiz Sergio Moro, analisados em diferentes instâncias da Justiça”.

No texto, os dois advogados alinham o histórico das decisões judiciais e vitórias de Lula e concluem: “Lula não está livre por causa de Moro. Está livre porque a justiça foi feita na mais alta instância e em todas as demais em que Moro não foi juiz, fato contra o qual o ex-ministro se rebela em confrontação aberta com a Suprema Corte. Lula só foi preso, injustamente, por causa de Sergio Moro, e por isso também não pôde concorrer nas eleições de 2018, vencidas pelo pai do senador Flávio, talvez o maior beneficiário dos processos parciais conduzidos pelo ex-juiz contra Lula. O pai de Flávio, inclusive, já agradeceu publicamente ao seu ex-ministro por isso”.

