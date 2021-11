Cristina Serra: "pesquisas indicam Bolsonaro em necrose eleitoral"

“A contagem regressiva já começou. As pesquisas indicam que Bolsonaro está em processo de necrose eleitoral. É muito simbólica a fotografia que mostra uma escultura do presidente no chão de um depósito do Detran”, escreve a jornalista edit

247- A jornalista Cristina Serra, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo, escreve que o mundo se apavora diante do recrudescimento da pandemia na Europa e do surgimento de outra variante do vírus, identificada na África do Sul, país castigado pela escassez de vacinas, como quase todo o continente. A ômicron já se espalha pelo planeta, agravando temores e incertezas”.

“E o que faz Bolsonaro? Dá de ombros e diz que temos de ‘aprender a conviver com o vírus’”, relata.

“Bolsonaro ainda tem um ano para nos atazanar e decompor a democracia, com tentativas afrontosas de interferir no Judiciário”, lamenta.

De acordo com Cristina, “por pior que seja aturar tudo isso, a contagem regressiva já começou. As pesquisas indicam que Bolsonaro está em processo de necrose eleitoral. A propósito, é muito simbólica a fotografia que mostra uma escultura do presidente no chão de um depósito do Detran, em Passo Fundo (RS). Consta que foi instalada no centro da cidade no furor do 7 de Setembro golpista, gerou protestos e sumiu. Reaparece agora como sucata. É como diz o ditado: uma imagem vale mais que mil palavras”.

