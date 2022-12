Cristovam Buarque compara Bolsonaro a Bin Laden

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-senador e ex-ministro da Educação Cristovam Buarque usou as redes sociais para comparar Jair Bolsonaro ao radical islâmico Osama bin Laden, um dos criadores da organização terrorista Al-Qaeda, responsável pelo ataque às torres Gêmeas, em Nova Iorque, nos Estados Unidos no dia 11 de setembro de 2001.

“Quem diria que nosso Bin Laden vive no Alvorada”, postou Buarque no Twitter. A comparação vem na esteira da repercussão do atentado frustrado ao Aeroporto Internacional de Brasília planejado pelo radical bolsonarista George Washington De Oliveira Sousa. Sousa foi preso poucas horas após a polícia desarmar a bomba e apreender armas e munições que estavam sob seu poder.

Em seu depoimento à polícia, o extremista admitiu que o crime seria praticado por razões políticas em função da polarização incentivada por Bolsonaro contra seus opositores e críticos.

Na segunda-feira (26), o jornalista Cesar Calejon, em entrevista ao Giro das Onze, da TV 247, afirmou que Jair Bolsonaro (PL) "é o maior líder terrorista do mundo hoje". Para ele, se alguma tragédia ocorrer durante a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Presidência da República no próximo dia 1, Bolsonaro será responsável.

"O Bolsonaro é o maior líder terrorista do mundo hoje, não resta a menor dúvida. O que quer que aconteça, as mãos do Bolsonaro estarão mais sujas ainda de sangue do que elas já estão hoje, considerando o que foi a administração Bolsonaro, sobretudo na pandemia, quando 700 mil pessoas quase perderam as suas vidas", disse Calejon.

Quem diria que nosso Bin Ladden vive no Alvorada. — Cristovam Buarque (@Sen_Cristovam) December 27, 2022





Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.