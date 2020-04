Cristovam Buarque sai em defesa do PT após parecer favorável à extinção do partido

"Este pessoal da procuradoria enlouqueceu ou são fascistas mesmo? O PT vai crescer com isso" afirmou neste sábado o .ex-ministro Cristovam Buarque, ao protestar contra parece do MP favorável à cassação do registro do PT edit

Forum - O ex-ministro Cristovam Buarque usou as redes sociais na tarde deste sábado (4) para criticar a Procuradoria-Geral Eleitoral em razão do parecer favorável ao cancelamento do registro do Partido dos Trabalhadores.

“Este pessoal da procuradoria enlouqueceu ou são fascistas mesmo? O PT vai crescer com isso. Todo democrata deve ficar do lado dele. Mesmo os que discordam de suas posições”, escreveu Buarque.

Petista nos anos 90, o ex-senador se desligou do partido em 2005, após uma curta passagem pelo Ministério da Educação do governo Lula.

Buarque ingressou no PDT e lá permaneceu até 2016, quando deixou a sigla para votar a favor do pedido de impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. Hoje ele integra o Cidadania (Ex-PPS) e critica o PT com frequência em suas redes sociais.

