Crítico da vacinação, Bolsonaro quer que empresas não demitam funcionários que recusarem imunização

247 - Após anunciar que o governo seguirá estimulando que empresas adquiram vacinas contra a Covid-19, Jair Bolsonaro teria admitido a auxiliares que deverá impor exigências para que a inciativa privada possa imunizar seus funcionários fora da lista de prioridades estabelecida pelo Ministério da saúde. Segundo reportagem da CNN Brasil, ele quer os empresários se comprometam a não demitir os trabalhadores que não quiserem ser imunizados.

Bolsonaro já se posicionou diversas vezes contra a necessidade de vacinação e afirmou eu ele próprio não iria ser vacinado contra o novo coronavírus. O assunto deverá ser a pauta de uma reunião, marcada para esta terça-feira (26), no Palácio do Planalto, com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf.

Skaf vem liderando o movimento empresarial para que aa inciativa privada possa comprar e distribuir os imunizantes entre seus funcionários.

