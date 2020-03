Cruzeiros serão proibidos no Brasil

O secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira, afirmou que impedir a realização de cruzeiros de turismo no Brasil durante o surto de novo coronavírus é uma determinação edit

247 - Segundo Oliveira, há em torno de 20 cruzeiros programados no País. O Ministério da Saúde irá entrar em contato com gestores do Turismo para notificar a proibição da saída dos navios.

O secretário ainda afirma que "muitos idosos se concentram nesses locais, onde historicamente a transmissão respiratória é mais facilitadas."

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo destaca que "Oliveira disse que o governo terá de avaliar medidas para cruzeiros em curso. Uma hipótese é mandar encurtar o trajeto para que o navio retorne logo ao local de partida."