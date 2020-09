Cuiabá amanhece coberta de fumaça dos incêndios no Pantanal

247 - A capital do Mato Grosso, Cuiabá, amanheceu nesta terça-feira, 15, coberta por uma densa fumaça ocasionada pelos incêndios florestais que ocorrem no Pantanal. Internautas publicaram diversas imagens divulgadas que mostram o céu cinza e os prédios cobertos pela fumaça.

e vamos de bom dia cuiabá pic.twitter.com/X6R2czjBdP — jack (@pfvrjacks) September 15, 2020

O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso informou que o Parque Nacional Encontro das Águas teve 62% do total dos 108 000 hectares destruídos pelos incêndios. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) informou que a probabilidade de chuva em Cuiabá para esta semana é de apenas 5% e as temperaturas podem chegar a 41º C.

