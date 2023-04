Culto ao nazismo influencia ataques a escolas no Brasil; TikTok é celeiro de apologia

Um terço dos ataques a escolas registrados no país desde 2019 teve referências nazistas edit

247 - Um terço dos ataques a escolas registrados no país desde 2019 teve referências nazistas, revela reportagem do portal UOL, que fez se baseou em dados de estudo da Unicamp sobre esses casos, de fontes nas forças de segurança, das investigações e das redes sociais.

Nas redes sociais, um terreno fertil para a exaltação desses crimes de ódio também é identificado. De acordo com reportagem do jornal Folha de S.Paulo, no TikTok, vídeos que somam milhares de visualizações tratam os autores de massacres em escolas, como o de Suzano e o da última segunda-feira (27) na Vila Sônia, na zona oeste de São Paulo, de forma romantizada e até mesmo como inspiração.

Para especialistas, a circulação desse conteúdo traz enorme risco de incitar novos casos, sobretudo, por se tratar de uma rede acessada por adolescentes e até mesmo crianças.

