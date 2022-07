Cultura do cancelamento é vista como censura por 68% dos brasileiros, diz pesquisa

Pesquisa do Observatório Febraban também aponta que 70% avaliam que o cancelamento é uma maneira de chamar as pessoas à responsabilidade edit

247 - Pesquisa realizada pelo Observatório Febraban, em parceria com o Ipespe, aponta que 68% dos brasileiros consideram o “cancelamento” como um tipo de censura. Outros 66% avaliam que a prática configura perseguição e intolerância.

Apesar disso, o cancelamento é visto por mais de 70% como uma maneira de chamar as pessoas à responsabilidade sobre como se comportam e o que publicam nas redes sociais.

Ainda conforme o levantamento - que ouviu 3 mil pessoas de todas as regiões do país entre o final de maio e o início de junho -, 30% dos entrevistados afirmaram entender o que é a cultura do cancelamento.

O conhecimento, porém, é maior quando o assunto é bullying: 78%. Outros 31% afirmaram que já tomaram conhecimento da lei que torna crime o chamado stalking.

