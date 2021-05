Cunha diz que prender Lula foi absurdo, mas "não quero PT de volta"

“Já vivi o PT. Não quero o PT de volta. Eu concordo que a prisão do Lula foi um absurdo, assim como a minha também o foi”, disse Eduardo Cunha, que afirmou que “Lula está acima do PT". "Se Lula, por exemplo, saísse do PT e fosse para o centro ele ganhava essa eleição, sem sombra de dúvida". edit

247 - Em entrevista à CNN Brasil, o ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha, um dos artífices do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, criticou a forma como se deu sua prisão e a do ex-presidente Lula, mas mas foi categórico ao afirmar ,“não sou bolsonarista, mas sou antipetista".

Apesar de afirmar que não é bolsonarista, Cunha disse: "voto em Bolsonaro". Mas em outro momento, ele - que disse que não vota no PT - afirmou que “Lula está acima do PT". O ex-presidente da República lidera as pesquisas, derrotando Bolsonaro e outros possíveis candidatos no segundo turno.

Para Cunha, "se Lula, por exemplo, saísse do PT e fosse para o centro ele ganhava essa eleição, sem sombra de dúvida". "O que atrapalha Lula é o PT. O problema maior do Lula é o PT. Ele é maior que o antipetismo. O Bolsonaro criou o bolsonarismo, mas é ainda pequeno. Ou sequer talvez dê para ir para o segundo turno. Isso não levara Bolsonaro para 2° turno apenas.”

