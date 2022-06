Cúpula da Igreja Presbiteriana decide não afastar Milton Ribeiro

Apoie o 247

247 - A cúpula da Igreja Presbiteriana do Brasil decidiu não afastar o ex-ministro e pastor Milton Ribeiro em meio ao escândalo em torno das investigações envolvendo um gabinete paralelo formado por pastores na intermediação para a liberação de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) mediante o recebimento de propinas.

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, o presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, Roberto Brasileiro, pediu que os conselheiros fiquem em silêncio sobre o assunto e aguardem os possíveis desdobramentos em torno do caso que, segundo a reportagem, “desencadeou a maior crise na Igreja Presbiteriana do Brasil em décadas, segundo seus integrantes”.

Um dos filhos de Roberto Brasileiro, Gustavo Brasileiro, foi assessor especial de Milton Ribeiro no Ministério da Educação e pediu exoneração no dia 1 de abril, na mesma semana em que o ministro deixou o governo. Gustavo é pré-candidato a uma vaga na Assembleia Legislativa de MInas Gerais pelo partido Novo.

Além da pressão interna, a cúpula da Igreja também considerou “decepcionante” a posição adotada por Jair Bolsonaro, que praticamente abandonou o ex-aliado após ele ser preso pela Polícia Federal, na última quarta-feira (22).

