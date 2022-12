Cúpula da Petrobras terá reunião presencial com equipe de transição na segunda, diz Reuters

A participação de CEO da Petrobras, Caio Paes de Andrade, é aguardada no encontro, segundo as fontes, que falaram na condição de anonimato edit

Reuters - A cúpula da Petrobras terá sua primeira reunião presencial com equipe de transição de governo na próxima segunda-feira, disseram duas fontes com conhecimento do assunto à Reuters nesta sexta-feira.

A participação de CEO da Petrobras, Caio Paes de Andrade, é aguardada no encontro, segundo as fontes, que falaram na condição de anonimato.

Na última segunda-feira, houve uma reunião, mas em formato virtual, na qual representantes do governo de transição pediram que o plano de desinvestimentos da empresa fosse suspenso, até que uma nova gestão da companhia tomasse posse.

Na quarta-feira, a Petrobras anunciou plano de investir 78 bilhões de dólares entre 2023 e 2027, alta de 15% em relação ao plano de negócios plurianual anterior, com o segmento de exploração e produção mantendo o protagonismo ainda que com uma fatia ligeiramente menor, enquanto a área de refino ganhou espaço.

A Petrobras ainda manteve a intenção de desinvestir até 20 bilhões de dólares no próximo quinquênio, apesar dos apelos do grupo de transição do governo eleito para que as vendas fossem suspensas até a posse de uma nova gestão em 2023.

Procurada, a Petrobras não confirmou imediatamente a reunião na segunda-feira.

