Cúpula da PF cobra independência total da corporação por parte do novo ministro da Justiça

Cúpula da Polícia Federal afirma que irá cobrar do novo ministro da Justiça, Anderson Torres, a independência total da corporação em relação a Jair Bolsonaro. "Torres já foi alertado de que será muito cobrado sobre a independência do órgão”, disse um integrante da corporação edit

247 - Membros da cúpula da Polícia Federal afirmam que irão cobrar do novo ministro da Justiça, Anderson Torres, a independência total da corporação em relação a possíveis interferências por parte de Jair Bolsonaro pelo fato de ser um delegado da PF.

Segundo o blog da jornalista Bela Megale, Torres – que é amigo do senador Flávio Bolsonaro – foi alertado na noite da segunda-feira (29), quando foi convidado para assumir o cargo, foi alertado para evitar tomar atitudes como as adotadas pelo seu antecessor, André Mendonça.

Um dos inconvenientes listados foi a abertura de investigações contra opositores e críticos do governo Jair Bolsonaro.

“Anderson Torres será muito mal interpretado se fizer, sem justificativa, requisições de investigações que André Mendonça fez contra pessoas que criticaram Bolsonaro. Por ser delegado da PF, sabe quais são nossos limites e como interpretamos movimentos de intervenção e de uso político do órgão. O novo ministro precisará de muito jogo de cintura para atender a Bolsonaro e a PF ao mesmo tempo. Torres já foi alertado de que será muito cobrado sobre a independência do órgão”, disse um membro da cúpula da PF, de acordo com a reportagem.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.