Cúpula da PF manifesta preocupação com segurança de Lula e teme possíveis negligências

247 - A cúpula da Polícia Federal tem manifestado preocupação em relação à segurança do ex-presidente Lula (PT). Em uma escala de risco que vai de 1 a 5, Lula é colocado no grau máximo, 5. "O nível dele será 5 sempre, na escala de 1 a 5. Se a escala fosse de 1 a 10, com certeza seria 10”, disse à Rodrigo Rangel, do Metrópoles, um policial ligado ao atual comando da PF e envolvido diretamente na tarefa de proteger Lula.

A direção da PF teme que Lula e sua equipe negligenciem alertas de policiais sobre possíveis perigos à segurança do ex-presidente, "como já ocorreu em campanhas anteriores do PT, entre elas a de Fernando Haddad, em 2018. Um caso usado para ilustrar o temor envolve um alerta feito a Haddad sobre uma pessoa próxima que, na avaliação dos policiais, representava uma ameaça à família do então candidato. Segundo fontes a par do caso, ele demorou a acreditar no alerta".

O suspeito, investigado posteriormente pela PF, tinha problemas mentais e vinha fazendo ameaças a Haddad.

