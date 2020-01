Cúpula de partido bolsonarista teme ofensiva do PSL contra adesões à nova sigla

Jair Bolsonaro e seus aliados que comandam o processo de criação da Aliança pelo Brasil estão com medo da ofensiva do PSL para tentar impugnar assinaturas de apoio à criação do novo partido de extrema-direita edit

247 - A cúpula da Aliança pelo Brasil está preocupada com os efeitos da ofensiva do PSL contra a criação do novo partido de extrema-direita de apoio a Jair Bolsonaro.

Esses dirigentes dizem que o comando do antigo partido de Bolsonaro tem orientado os diretórios estaduais e municipais a não receberem pedidos de desfiliação de apoiadores do ocupante do Palácio do Planalto.

A cúpula da Aliança tem tentado, sem sucesso, acionar oficialmente a direção nacional do PSL para que a desincompatibilização seja efetivada, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Os dirigentes do novo partido bolsonarista têm receio de que o cumprimento da lei eleitoral atrapalhe seus planos, uma vez que de acordo com a legislação, só eleitores não filiados a partidos políticos podem assinar listas de apoiamento à criação de novas legendas.