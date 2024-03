Cúpula do Exército avalia como 'positivo' depoimento de Freire Gomes sobre trama golpista

Avaliação é de que o depoimento do ex-comandante do Exército alivia as suspeitas de que teria existido um movimento golpista na cúpula da Força edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Membros do Alto Comando do Exército avaliam como positivo o depoimento do ex-comandante da Força, general Marco Antônio Freire Gomes, à Polícia Federal (PF) no âmbito do inquérito que apura uma suposta trama golpista para manter Jair Bolsonaro (PL) no poder e impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Generais ouvidos pela coluna da jornalista Bela Megale, de O Globo, avaliam que “os esclarecimentos feitos por Freire Gomes ajudem a ‘aliviar’ a suspeição de que teria existido um movimento golpista na cúpula do Exército”. Em seu depoimento à PF, Freire Gomes detalhou sua participação em uma reunião na qual Bolsonaro discutiu minutas golpistas, mas ressaltou que se opôs à intentona golpista. >>> PF ainda investiga se Freire Gomes se omitiu diante da tentativa de golpe bolsonarista

continua após o anúncio

O depoimento de Freire Gomes segue a linha do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, que afirmou em sua delação premiada à PF que o único comandante das Forças Armadas que teria concordado com a proposta golpista do então mandatário foi o almirante Almir Garnier, da Marinha. >>> Mauro Cid irá prestar novo depoimento à PF após revelações de Freire Gomes

“Na caserna, a leitura é que o depoimento de Freire Gomes reforça a mensagem que a atual cúpula das Forças Armadas repete: apesar das pressões externas, principalmente de Bolsonaro, o comandante do Exército, que é o responsável pela tropa, não abraçou o golpe”, destaca a reportagem. >>> Encurralado, Bolsonaro pede acesso a depoimentos de militares

continua após o anúncio

A Avaliação dos altos oficiais é que o depoimento de Freire Gomes destaca que o comando do Exército estava alinhado com os princípios democráticos e determinado a trabalhar pela transição para o governo Lula.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: