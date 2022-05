Curado da Covid, Alckmin deve retomar atividades de campanha nesta segunda-feira

Apoie o 247

247 - O ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) deverá voltar às atividades de campanha junto com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta segunda-feira (26), após cumprir o isolamento recomendado pelas autoridades de saúde por ter sido infectado pela Covid-19. De acordo com a Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo, a avaliação da cúpula do PT é que o socialista se junte a Lula a em viagens e em agendas individuais o mais rapidamente possível.

“O secretário de comunicação do PT, Jilmar Tatto, quer explorar o histórico de Alckmin para ajudar Fernando Haddad no interior de São Paulo, reduto antipetista e onde Alckmin sempre foi popular”, ressalta a reportagem.

