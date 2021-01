Curso de Eduardo Bolsonaro ensina a ser um “bolsonarista qualificado”

O curso tem sido estruturado por Eduardo Bolsonaro e por Luiz Philippe de Orleans e Bragança com o objetivo de alinhar ideologicamente os quadros do partido para evitar um “novo PSL” edit

Revista Fórum - O Aliança pelo Brasil, partido que o presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) e seus seguidores tentam criar, fez parceria com o deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), para a promoção de um curso que tem como objetivo a “qualificação” da direita bolsonarista no Brasil.

O curso tem sido estruturado por Eduardo Bolsonaro e pelo deputado federal Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PSL-SP). O objetivo é alinhar ideologicamente os quadros do partido para evitar um “novo PSL”, em que, segundo a ala bolsonarista rompida com o presidente da sigla, Luciano Bivar, haveria muita gente infiltrada sem os devidos valores do conservadorismo.

Leia mais na Fórum.

O conhecimento liberta. Saiba mais