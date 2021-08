Cursos de Direito à distância avançam no MEC; OAB é contra

Ordem dos Advogados do Brasil vê na expansão da graduação o risco de "estelionato educacional" edit

247 - Os cursos de Direito à distância estão cada vez mais próximos de virar uma realidade no Brasil. Segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, após anos de resistência da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o Ministério da Educação (MEC) avançou na avaliação de propostas de faculdades nas últimas semanas. Segundo o MEC estes processos estavam travados há anos pois a OAB vê na expansão de graduação em Direito um risco de "estelionato educacional".

Ainda segundo a reportagem, a OAB acredita que há também um interesse financeiro nas instituições privadas nessa fatia do mercado. Pelo menos 11 instituições particulares de ensino superior divulgaram que suas propostas de cursos de Direito EAD foram avaliadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), autarquia vinculada ao MEC.

Os pedidos para a criação de cursos EAD têm crescido em virtude da pandemia. Entidades ligadas ao setor calculam que há cerca de 300 pedidos de cursos de Direito EAD no MEC.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.