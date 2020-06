CUT sai em defesa do impeachment: 'Brasil não tem saída enquanto Bolsonaro governar'

O presidente nacional da CUT, Sérgio Nobre, afirma que "todos nós queremos ver um País com justiça social, emprego, democracia. Isso não será possível com Bolsonaro" edit

247 - O presidente nacional da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Sérgio Nobre, afirmou em vídeo que é preciso dar prosseguimento ao impeachment de Jair Bolsonaro.

Ele responsabilizou o atual governo pelas quase 45 mil mortes no País em decorrência do coronavírus e criticou os estímulos promovidos por Bolsonaro contra a democracia. "Isso acontece pela irresponsabilidade do governo Bolsonaro, que ao invés de tomar medidas para proteger o povo, proteger a vida e os empregos do povo brasileiro, ele estimula seus apoiadores a invadir hospital para constranger servidores públicos que heroicamente estão lutando para salvar vidas, em especial a dos mais pobres. Ele estimula seus apoiadores a atacar as instituições que representam a democracia. O que aconteceu no sábado passado, seus apoiadores atiraram rojões contra a Suprema Corte do nosso País é algo que tem que ter uma resposta dura".

Nobre disse ainda que é preciso tirar também o vice-presidente, Hamilton Mourão, do poder e realizar novas eleições. "Esse País não tem saída enquanto Bolsonaro governar, todos nós queremos ver um País com justiça social, emprego, democracia. Isso não será possível com Bolsonaro. Por isso que é muito importante que a gente faça o impeachment do Bolsonaro, não só o do Bolsonaro, mas também o do Mourão".

