CVM cobra Petrobrás após Bolsonaro antecipar alta no preço dos combustíveis

Por Tácio Lorran, Metrópoles - A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) cobrou a Petrobras após o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) antecipar novo reajuste dos combustíveis.

No domingo (24/10), o chefe do Executivo federal afirmou que “pelos números do preço do petróleo lá fora e dólar aqui dentro, nos próximos dias, a partir de amanhã, teremos reajustes nos preços dos combustíveis”.

“A respeito, solicitamos manifestação da companhia com relação à veracidade da notícia e, caso afirmativo, explique os motivos pelos quais entendeu não se tratar de fato relevante, bem como comente outras informações consideradas importantes sobre o tema, incluindo comentários acerca da eventual declaração do presidente da República sobre a antecipação do preço dos combustíveis”, cobrou a CVM na terça-feira (26/10), em ofício à Petrobras que o Metrópoles teve acesso.

