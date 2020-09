Cynara: para que voltar às aulas no Brasil, no final do ano letivo?

A jornalista Cynara Menezes destacou que a OMS indica a volta às aulas nos países que já controlam a infecção pela Covi-19, cujo ano letivo começa em setembro e outubro, o que não é caso do Brasil. “Para que voltar às aulas no final do ano letivo?” indagou a jornalista edit

247 - A jornalista Cynara Menezes destacou que a Organização Mundial da Saúde (OMS) indica a volta às aulas para países que já controlam a infecção pela Covi-19 e que cujo o ano letivo começa em setembro e outubro, o que não é caso do Brasil. “Para que voltar às aulas no final do ano letivo?” indagou a jornalista

“O estado do Amazonas retornou com as aulas presenciais no dia dez de agosto, desde então já são mais de 600 professores contaminados pela Covid-19. Como que isso não é agravar a pandemia”, ressaltou a jornalista em participação no programa Bom dia 247 desta quinta-feira (17).

A fala de Cynara faz contraponto a declaração da presidente do Instituto Ayrton Senna, Viviane Senna, que disse em entrevista à Folha de S. Paulo, publicada na terça-feira, 15, que a reabertura de escolas não agrava a pandemia. Ela disse que “as pesquisas, os dados e a experiência em outros países mostram que é seguro reabrir as escolas”.



