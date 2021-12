Dados de Covid do Ministério da Saúde estão fora do ar há 20 dias

Apoie o 247

Lucas Marchesini, Metrópoles - Os bancos de dados do Ministério da Saúde com as informações de casos de Covid-19 permanecem indisponíveis 20 dias após o ataque hacker à pasta. O site e sistemas do ministério foram invadidos no último dia 10, o que deixou o ConecteSUS, aplicativo que comprova a vacinação, fora do ar por duas semanas.

As informações da Covid estavam agrupadas no Open DataSus, plataforma mantida pelo Ministério da Saúde com diversos bancos de dados.

Dentre esses bancos de dados está o Sivep-Gripe, que reúne todos os casos de Síndrome Respiratória Aguda Graves (SRAG) registrados no Brasil em 2020 e 2021, desde o início da pandemia. A Covid-19 causa a SRAG, entre outros problemas, e matou 619 mil brasileiros até esta quinta-feira (30/12).

