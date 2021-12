Dallagnol afronta Gilmar Mendes e diz que ministro do STF "deveria trocar a toga pelo voto"

"O ministro deve ser coerente e fazer o que defende: se filiar a um partido e trocar a toga pelo voto, para fazer política no campo certo", disse o lavajatista edit

247 - Depois de usar o Ministério Público para perseguir o candidato favorito das eleições de 2018 por um projeto de poder que se concretizou com a sua recém filiação ao Podemos - filiação que já cogitava quando era procurador como revelou a Vaza Jato -, Deltan Dallagnol acha que pode dar lição de moral no ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Segundo ele, o ministro deveria ser “coerente” e “trocar a toga pelo voto”.

“Se, como ele diz, o lugar para isso é a política, o ministro deve ser coerente e fazer o que defende: se filiar a um partido e trocar a toga pelo voto, para fazer política no campo certo, se candidatando a um cargo eletivo em 2022”, declarou o lavajatista.

A alegação foi feita em uma entrevista ao portal UOL. Dallagnol, que é pré-candidato a deputado federal, respondeu às declarações de Gilmar que acusou o principal porta-voz da operação Lava Jato de fazer “militância política” usando os processos.

“É curioso que o ministro faça esse tipo de comentário, afinal, ele fala e dá entrevistas sobre temas em julgamento no STF, o que viola a lei da magistratura”, rebateu Deltan.

