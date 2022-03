Dallagnol ataca Lula e é criticado nas redes: 'já fez o pix?'

Apoie o 247

247 - Ex-coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol resolveu usar nesta quinta-feira (31) o Twitter para atacar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mesmo após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinar, no último dia 22, que o ex-procurador indenize o petista em R$ 75 mil por causa da apresentação de um PowerPoint com acusações sem provas, em 2016.

"Lula diz que 'é preciso repartir lucro da Petrobrás com o povo brasileiro'. De quem será que ele está falando?", escreveu Dallagnol.

A defesa do ex-presidente apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) mensagens apontando que o ex-procurador, quando integrava a Lava Jato, criou um fundo com o dinheiro recebido de palestras, para pagar eventuais indenizações.

Sobre a Petrobrás, o ex-presidente Lula vem criticando a privatização de empreendimentos da estatal e a entrega do pré-sal a estrangeiros. Em discurso nessa quarta-feira (30) na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UeRJ), o petista afirmou que vai "abrasileirar" o preço das coisas, ou seja, fazer o valor dos combustíveis não variar de acordo com a cotação do petróleo no mercado internacional.

A pesquisa PoderData, divulgada na quarta-feira (30), apontou Lula na primeira posição, com 41% dos votos, quase dez pontos percentuais à frente do segundo colocado, Jair Bolsonaro (PL).

