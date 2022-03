Dallagnol insulta STF e é enquadrado por Paulo Pimenta

Pimenta disse que "não se faz Justiça no grito nem pela força" e que Deltan e demais integrantes da Lava Jato deverão responder pelos crimes que cometeram edit

247 - O deputado Paulo Pimenta (PT) rebateu o ex-procurador Deltan Dallagnol, que foi às redes sociais nesta sexta-feira (4) para atacar o Supremo Tribunal Federal (STF).

O ex-coordenador da Lava Jato no Ministério Público Federal acusou numa série de tweets o ministro Ricardo Lewandowski de "fazer o que quer em favor do ex-presidente Lula", ao comentar a decisão do ministro que suspendeu o processo contra o Lula referente à compra dos caças suecos Grippen.

Em resposta, Pimenta disse que "não se faz Justiça no grito nem pela força" e que Deltan e demais integrantes da Lava Jato deverão responder pelos crimes que cometeram.

Leia a sequência de tweets de Paulo Pimenta:

"O ataque de @deltanmd ao STF e ao ministro Lewandowski comprova o desprezo da ex-lava jato pelas instituições e pela própria Justiça. Foi por agir assim q perderam o respeito da comunidade jurídica e da sociedade brasileira.

Na data em q se completam 6 anos da condução coercitiva ilegal, que abriu a série de violências contra Lula, o fantoche de @SF_Moro pensa que ainda pode intimidar os alvos do lawfare que praticaram.

Não se faz Justiça no grito nem pela força, @deltanmd. Esta é a lição que vocês deviam ter aprendido com 24 decisões que inocentaram @LulaOficial, diante de acusações forjadas, sem provas e sem justa causa.

Ao invés de ofender a Suprema Corte e seus ministros, vocês deveriam reconhecer seus erros e abusos, pedir desculpas pelo mal q fizeram ao Brasil, ao nosso povo e à democracia.

Deviam também voltar aos bancos das faculdades e tentar aprender as lições sobre o estado de direito, a presunção da inocência e o valor do devido processo legal."

