Dallagnol interferiu em processo de Lula contra a Lava Jato na ONU, diz documento

Fórum - Petição apresentada pela defesa do ex-presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira (1) revela que a força-tarefa de Curitiba da Lava Jato, sob o comando de Deltan Dallagnol, teria influenciado a defesa do governo brasileiro no âmbito de um processo apresentado pelo petista que corre no Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU).

No documento, consta que os procuradores assumiram “a própria linha de manifestação do Estado” perante o comitê, “com a aquiescência dos órgãos de Estado envolvidos”.

Para os advogados, trata-se de “uma verdadeira captura ou aparelhamento do Estado que também ocorreu no plano nacional para viabilizar a prática de lawfare especialmente contra o Reclamante”.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra na Fórum.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE