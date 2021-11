Dallagnol, que manipulou processos da Lava Jato para perseguir Lula, lança curso de combate à corrupção

Ex-coordenador da Lava Jato, que decidiu renunciar à carreira no Ministério Público Federal para se dedicar oficialmente à política, fez o anúncio por e-mail edit

247 - O ex-procurador Deltan Dallagnol, que coordenou a operação Lava Jato no Ministério Público Federal e agora vai oficialmente entrar na atividade política, anunciou um curso online sobre combate à corrupção.

“A vingança do sistema corrupto foi tão violenta, tão forte e tão incansável, que eu resolvi sair do Ministério Público para continuar o combate à corrupção de outras maneiras. E é por isso que o meu primeiro trabalho depois de sair do Ministério Público é, para mim, a profissão mais nobre que existe: a de professor”, diz Deltan na mensagem.

A Lava Jato, que Dallagnol coordenou, foi o maior escândalo judicial e político da história recente do país. Os integrantes da força tarefa atuou em conjunto com o juiz Sergio Moro, algo ilegal, para condenar o ex-presidente Lula (PT) e tirá-lo das eleições de 2018, interferindo na situação política brasileira.

Além disso, coordenados por Dallagnol, os procuradores impulsionaram um processo fraudulento e cheio de ilegalidades contra os direitos democráticos contra o ex-presidente e outros adversários políticos da Lava Jato; atuaram em conjunto com autoridades de países estrangeiros, como o FBI e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos; entre outras ilegalidades.

