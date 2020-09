Damares Alves diz que processará a professora da UnB Débora Diniz

A minsitra usou a sua página nas redes sociais para dizer quevai processar a professora e colunista do El País, Débora Diniz, que publicou um "passo a passo de como Damares abusou do poder público para impedir a menina de 10 anos de abortar" edit

247 - A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, usou as redes sociais para informar que irá processar a professora da Universidade de Brasília (UnB) e colunista do El País e Marie Claire, Débora Diniz.

O motivo é um comentário feito pela professora com a publicação feita pelo jornal Folha de S. Paulo apontando como a ministra agiu para impedir o aborto da menina de 10 anos estuprada pelo tio.

"Passo a passo de como Damares abusou do poder público para impedir a menina de 10 anos de abortar: 1. Enviou equipe à cidade; 2. Sua equipe vazou o nome da menina à moça das tochas; 3. Oferta de vantagens ao Conseho Tutelar para agir conforme sua vontade", escreveu Débora.

Damares usou a sua página no Twitter para rebater: "1. Matéria desse jornal não é prova de absolutamente nada. 2. Equipe do Ministério vai a várias cidades para realizar o mesmo trabalho, em muitos o abusado é um menino. 3. A Sra. faz acusações sem provas e terá que responder a isso na Justiça, dona Débora".

Damares, também através do Twitter, disse que vai processar a Folha por “publicar mentiras” sobre sua atuação e dos técnicos da pasta. “Entraremos imediatamente com pedido de resposta. Mais uma vez faremos o departamento jurídico do jornal trabalhar”, escreveu a ministra.

Damares também escreveu à colunista do MyNews e roteirista da TV Globo, Mariliz Pereira, dizendo que ela também terá que se retratar judicialmente por alegar que a ministra usou a máquina do governo para tentar subornar funcionários públicos e para assediar cidadãos.

Ministra, um pedido de demissão seria o mais adequado. Usar a máquina do governo pra tentar subornar funcionários públicos e para assediar cidadãos é crime. — Mariliz Pereira Jorge 🇧🇷 (@marilizpj) September 21, 2020





