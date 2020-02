Damares demite aliado de Osmar Terra envolvido em contrato suspeito

247 - A demissão de Osmar Terra do Ministério da Cidadania levou a exoneração de Paulo Roberto de Mendonça e Paula. A decisão pela exoneração foi da ministra Damares Alves, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves.

Paulo Roberto foi responsável por assinar ocontrato de R$ 7 milhões do Ministério da Cidadania com uma empresa de tecnologia suspeita de ser usada como laranja para desviar dinheiro dos cofres públicos. O caso, revelado pelo jornal O Estado de S. Paulo, foi um dos motivos para a saída de Osmar Terra do governo Bolsonaro.

Paulo é aliado de Osmar Terra (MDB-RS), que deixou o cargo de ministro da Cidadania e vai retomar o mandato de deputado federal.