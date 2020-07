Damares forma tropa para elaborar política de abstinência sexual

O Ministério dos Direitos Humanos selecionou três profissionais para trabalharem no desenvolvimento do chamado "Plano Nacional de Prevenção Primária do Risco Sexual Precoce e Gravidez de Crianças e Adolescentes" edit

247 - O Ministério dos Direitos Humanos selecionou três profissionais para trabalharem no desenvolvimento do chamado "Plano Nacional de Prevenção Primária do Risco Sexual Precoce e Gravidez de Crianças e Adolescentes". A informação é do jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo.

Segundo o jornalista, trata-se do nome oficial de um programa, defendido por Damares Alves, que inclui a pregação das abstinência sexual entre jovens e o retardamento da iniciação sexual de adolescentes.

O tema foi o epicentro de uma polêmica gigantesca no início deste ano. Na ocasião, Damares afirmou que a abstinência sexual era uma poítica pública em construção pelo governo.

