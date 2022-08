Damares mente e diz que governo Lula ensinou jovens a usarem crack, mas Procuradoria Eleitoral não vê fake news

Apoie o 247

ICL

247 - A Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE) se manifestou contra, segundo o Estado de S. Paulo, a decisão que derrubou postagens da ex-ministra Damares Alves que atribuíram ao ex-presidente Lula (PT) uma política de estímulo ao uso de drogas.

As publicações de Damares diziam que Lula “ensinava jovens a usar crack”, o que evidentemente não é verdade.

"É plausível a tese da representante de que o vídeo editado divulga fato sabidamente inverídico em que o conteúdo da publicação acaba por gerar desinformação", declarou o ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Raul Araújo ao tirar do ar as publicações de Damares.

Para o vice-procurador-geral Eleitoral Paulo Gustavo Gonet Branco, porém, não vê “manifesta e clara inverdade” nas publicações da ex-ministra. “A interpretação crítica de política pública assumida por determinado governo não se insere na moldura normativa de ‘fato sabidamente inverídico'”.

Gonet Branco defende "tolerância especial" a 'críticas' no período de campanha eleitoral, “ainda que enfática e eventualmente corrosiva”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.