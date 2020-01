Damares planeja propor adoção de idosos

247 - Com o envelhecimento da população, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, comandado por Damares Alves, planeja apresentar ao Congresso Nacional uma proposta para permitir a adoção de idosos no País. A ideia é regulamentar a possibilidade de "acolhimento" e "adoção" de idosos em situação de vulnerabilidade e abandono.

Atualmente, cerca de 30 milhões de brasileiros têm acima de 60 anos. De acordo com estimativas o Intituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), esse número deve aingir 73 milhões em 2060, o que faria a proporção dessa faixa etária na população brasileira passar de 14% para 32%.

"Com o aumento no envelhecimento, aumenta o abandono, e temos que buscar soluções", afirma o secretário nacional de Direitos da Pessoa Idosa, Antônio Costa, de acordo com o jornal Folha de S.Paulo. "Queremos avançar no que é discutido ou incluir uma proposta do governo sobre adoção para que esses idosos tenham mais uma opção além das instituições."